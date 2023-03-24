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Здесь 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Здесь
Киноафиша Сериалы Здесь Сезоны Сезон 1

Up Here
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 24 марта 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Здесь»

В 1 сезоне сериала «Здесь» на рубеже веков и тысячелетий, в 1999 году два одиноких сердца находят друг друга. Роман обычного американского парня и простой симпатичной девчонки развивается очень быстро и, на первый взгляд, кажется идеальным. Но между влюбленными начинают возникать странные и неожиданные конфликты буквально на пустом месте. Выясняется, что каждый из них уже хранит в душе целую коллекцию страхов, обид и разочарований, а самой непреодолимой преградой на пути к собственному счастью оказываются сами герои. Им предстоит разобраться, готовы ли они измениться ради любви и оставить прошлое позади.

Рейтинг сериала

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6.3 IMDb
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Список серий сериала Здесь График выхода всех сериалов
Сезон 1
Линдси Lindsay
Сезон 1 Серия 1
24 марта 2023
Мигель Miguel
Сезон 1 Серия 2
24 марта 2023
Знаки Signs
Сезон 1 Серия 3
24 марта 2023
Особый Special
Сезон 1 Серия 4
24 марта 2023
Этикетки Labels
Сезон 1 Серия 5
24 марта 2023
Броня Armor
Сезон 1 Серия 6
24 марта 2023
Багаж Baggage
Сезон 1 Серия 7
24 марта 2023
Двухтысячный год Y2K
Сезон 1 Серия 8
24 марта 2023
График выхода всех сериалов
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