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Миссис Дэвис 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Миссис Дэвис
Киноафиша Сериалы Миссис Дэвис Сезоны Сезон 1

Mrs. Davis
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 20 апреля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 7 часов 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Миссис Дэвис»

В 1 сезоне сериала «Миссис Дэвис» зрители знакомятся с фантастической реальностью недалекого будущего нашей планеты. Через какие-нибудь несколько десятков лет после нашего времени мир изменился до неузнаваемости. Однако, несмотря на удивительные новейшие технологии, навсегда вошедшие в жизнь людей, проблема противостояния науки и религии никуда не исчезла. Практически все основные решения теперь принимают не политики и не сами люди, а роботы, достигшие «просветления». Они стали настолько совершенными, что могут обеспечить наше будущее лучше мировых лидеров и корпораций. Но такой ход истории нравится далеко не всем.

Рейтинг сериала

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7.3 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Миссис Дэвис» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Мать милосердия: Зов коня Mother of Mercy: The Call of the Horse
Сезон 1 Серия 1
20 апреля 2023
Игра вдвоем с ведением домашнего хозяйства Zwei Sie Piel mit Seitung Sie Wirtschaftung
Сезон 1 Серия 2
20 апреля 2023
Младенец с крыльями, грустный мальчик с крыльями и большой шлем A Baby With Wings, a Sad Boy With Wings and a Great Helmet
Сезон 1 Серия 3
20 апреля 2023
Прекрасные вещи, которые приходят вместе с безумием Beautiful Things That Come with Madness
Сезон 1 Серия 4
20 апреля 2023
Отличное место, где можно выпить, чтобы получить контроль над своим напитком A Great Place to Drink to Gain Control of Your Drink
Сезон 1 Серия 5
27 апреля 2023
Сокровища Эллисон: История Южной Калифорнии Allison Treasures: A Southern California Story
Сезон 1 Серия 6
4 мая 2023
Великий Гэтсби 2001: Космическая одиссея Great Gatsby 2001: A Space Odyssey
Сезон 1 Серия 7
11 мая 2023
Заключительный переход: Итак, я твоя лошадь The Final Intercut: So I'm Your Horse
Сезон 1 Серия 8
18 мая 2023
График выхода всех сериалов
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