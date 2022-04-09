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Моя девушка не только милая 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Моя девушка не только милая
Киноафиша Сериалы Моя девушка не только милая Сезоны Сезон 1

Shikimori's Not Just a Cutie
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 9 апреля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 12
Продолжительность сезона 4 часа 36 минут
О чем 1-й сезон сериала «Моя девушка не только милая»

В 1 сезоне сериала «Моя девушка не только милая» молодой человек по имени Идзуми учится в японской старшей школе. У него лучшие в классе оценки, зато совсем нет друзей. Это скромный и неуверенный в себе юноша, которому не везет буквально во всем, за что он берется. Однако все меняется после знакомства с новой одноклассницей – яркой, шумной и красивой девушкой Сикимори. Она не только невероятная милашка, но и настоящая спортсменка, готовая вступиться за своих друзей и близких. Между молодыми людьми завязывается роман, и Сикимори постоянно защищает своего парня от любых жизненных неприятностей.

Рейтинг сериала

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6.7 IMDb
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Список серий сериала Моя девушка не только милая График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
9 апреля 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
16 апреля 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
23 апреля 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
30 апреля 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
7 мая 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
14 мая 2022
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
28 мая 2022
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
4 июня 2022
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
18 июня 2022
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
25 июня 2022
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
2 июля 2022
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
9 июля 2022
График выхода всех сериалов
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