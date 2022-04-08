Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Голос желания 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Голос желания
Киноафиша Сериалы Голос желания Сезоны Сезон 1

Dirty Lines 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 8 апреля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Голос желания»

В 1 сезоне сериала «Голос желания» молодой парень Фрэнк Стигтер из Амстердама вместе со своими братом и сестрой затевает необычный технологический эксперимент. Он первым в Европе догадывается продавать клиентам интим-услуги по телефону. Небольшое подпольное предприятие в родительском гараже очень быстро обретает небывалые масштабы и разрастается до целой бизнес-сети. Выясняется, что сотни и тысячи людей не прочь получить острые ощущения не выходя из дома. Главный принцип этого бизнеса – анонимность, однако далеко не все идет так, как было задумано Фрэнком и его командой изначально.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.4 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Голос желания График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
8 апреля 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
8 апреля 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
8 апреля 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
8 апреля 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
8 апреля 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
8 апреля 2022
График выхода всех сериалов
Вы точно не угадаете, где снимали сериал «Между нами глубокое море» — нет, это не Сочи и не Алушта
Точная дата выхода 2 сезона «Уэнсдэй» уже названа — лучше обведите ее в календаре, пока не забыли
Понятно, почему Боярская без ума: горячие кадры с Матвеевым со съемок сериала «Полдень»
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше