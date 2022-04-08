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Dirty Lines 2022, season 1

Dirty Lines season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Dirty Lines Seasons Season 1
Dirty Lines 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 8 April 2022
Production year 2022
Number of episodes 6
Runtime 5 hours 0 minute
"Dirty Lines" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Голос желания» молодой парень Фрэнк Стигтер из Амстердама вместе со своими братом и сестрой затевает необычный технологический эксперимент. Он первым в Европе догадывается продавать клиентам интим-услуги по телефону. Небольшое подпольное предприятие в родительском гараже очень быстро обретает небывалые масштабы и разрастается до целой бизнес-сети. Выясняется, что сотни и тысячи людей не прочь получить острые ощущения не выходя из дома. Главный принцип этого бизнеса – анонимность, однако далеко не все идет так, как было задумано Фрэнком и его командой изначально.

Series rating

7.3
Rate 11 votes
7.4 IMDb

Dirty Lines List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
8 April 2022
Episode 2
Season 1 Episode 2
8 April 2022
Episode 3
Season 1 Episode 3
8 April 2022
Episode 4
Season 1 Episode 4
8 April 2022
Episode 5
Season 1 Episode 5
8 April 2022
Episode 6
Season 1 Episode 6
8 April 2022
TV series release schedule
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