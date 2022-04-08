В 1 сезоне сериала «Голос желания» молодой парень Фрэнк Стигтер из Амстердама вместе со своими братом и сестрой затевает необычный технологический эксперимент. Он первым в Европе догадывается продавать клиентам интим-услуги по телефону. Небольшое подпольное предприятие в родительском гараже очень быстро обретает небывалые масштабы и разрастается до целой бизнес-сети. Выясняется, что сотни и тысячи людей не прочь получить острые ощущения не выходя из дома. Главный принцип этого бизнеса – анонимность, однако далеко не все идет так, как было задумано Фрэнком и его командой изначально.