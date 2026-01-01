Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Сериалы Голос желания Места съёмок

Места и даты съемок сериала Голос желания

Основные места съемок сериала Голос желания

  • Амстердам, Нидерланды

Где снимали известные сцены

Внутренние сцены ночного клуба Roxy были сняты в Арнеме.
Арнем, Гелдерланд, Нидерланды
