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Непостижимая Ахарэн 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Непостижимая Ахарэн
Киноафиша Сериалы Непостижимая Ахарэн Сезоны Сезон 1

Aharen-san wa Hakarenai
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 апреля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 12
Продолжительность сезона 4 часа 36 минут
О чем 1-й сезон сериала «Непостижимая Ахарэн»

В 1 сезоне сериала «Непостижимая Ахарэн» обычная японская старшеклассница Рэйна Ахарэн переходит в новую школу, где она пока что ни с кем не знакома. Девушка обещает себе в новом месте начать жизнь с чистого листа и во что бы то ни стало побороть свою необычную особенность психики. Дело в том, что она слишком быстро и доверчиво сходится с людьми, шокируя новых знакомых своей откровенностью, прямотой и дружелюбием. Однако ее план катится под откос, когда она случайно роняет на пол ластик. Его поднимает обаятельный юноша Райдо Мацубоси, и Ахарэн, конечно же, немедленно решает с ним подружиться.

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Список серий сериала Непостижимая Ахарэн График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
1 апреля 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
8 апреля 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
15 апреля 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
22 апреля 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
29 апреля 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
6 мая 2022
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
13 мая 2022
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
20 мая 2022
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
27 мая 2022
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
3 июня 2022
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
10 июня 2022
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
17 июня 2022
График выхода всех сериалов
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