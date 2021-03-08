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Аквамарин 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Аквамарин
Киноафиша Сериалы Аквамарин Сезоны Сезон 1

Аквамарин 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 8 марта 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 8 минут
О чем 1-й сезон сериала «Аквамарин»

В 1 сезоне сериала «Аквамарин» столичная девушка по имени Марина живет в радости и достатке на деньги своего богатого отца. Тот владеет золотым прииском вдали от Москвы, который уже много лет кормит всю семью. Героиня выглядит абсолютно счастливой: она красива, молода, обеспечена, получила хорошее образование и собирается замуж за своего избранника Антона. Но в глубине души девушка чувствует, что в ее жизни не хватает искренних чувств и настоящей родственной близости. Однажды в шахте происходит обвал. После трагедии Марине приходится взять на себя управление семейным делом. На прииске она знакомится с простым трудягой Егором.

Рейтинг сериала

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5.6 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Аквамарин» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
8 марта 2021
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
8 марта 2021
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
8 марта 2021
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
8 марта 2021
График выхода всех сериалов
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