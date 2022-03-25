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Птица в клетке 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Птица в клетке
Киноафиша Сериалы Птица в клетке Сезоны Сезон 1

Птица в клетке 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 25 марта 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Птица в клетке»

В 1 сезоне сериала «Птица в клетке» юная красавица Алена воспитывается в небогатой, но любящей семье. С детства она верит в сказки и с нетерпением ждет своего принца, который заберет ее в прекрасный и роскошный замок. Подобный претендент на ее сердце действительно появляется – это богатый, умный и заботливый мужчина по имени Антон. Недолго думая, Алена принимает его предложение руки и сердца. Но после свадьбы карета обращается в тыкву, а сказочный замок – в клетку. Муж не только оказывается жестоким тираном, но и шантажирует супругу их общим ребенком. На помощь девушке приходит адвокат по бракоразводным процессам Вадим.

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Список серий 1-го сезона сериала «Птица в клетке» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
25 марта 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
25 марта 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
25 марта 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
25 марта 2022
График выхода всех сериалов
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