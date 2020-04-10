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Алеф 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Алеф
Киноафиша Сериалы Алеф Сезоны Сезон 1

Alef
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 10 апреля 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 8
Продолжительность сезона 7 часов 4 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Алеф»

В 1 сезоне сериала «Алеф» происходит загадочное убийство. В водах Босфора находят мертвое тело неизвестного человека. На место преступления тут же выезжают несколько детективов. Молодой и амбициозный сыщик Кемаль сталкивается со своим опытным коллегой Сеттаром и педагогом Яшаром. У сыщиков диаметрально разные характеры и представления о методике расследования преступлений. Однако ради достижения результата им приходится работать в команде. Задача детективов - декриминализация турецкой столицы. Они попадают в дом, где произошло преступление, и обнаруживают там символику «Алеф». 

Рейтинг сериала

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7.8 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Алеф» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 1. Bölüm
Сезон 1 Серия 1
10 апреля 2020
Серия 2 2. Bölüm
Сезон 1 Серия 2
10 апреля 2020
Серия 3 3. Bölüm
Сезон 1 Серия 3
17 апреля 2020
Серия 4 4. Bölüm
Сезон 1 Серия 4
24 апреля 2020
Серия 5 5. Bölüm
Сезон 1 Серия 5
1 мая 2020
Серия 6 6. Bölüm
Сезон 1 Серия 6
8 мая 2020
Серия 7 7. Bölüm
Сезон 1 Серия 7
15 мая 2020
Серия 8 8. Bölüm
Сезон 1 Серия 8
22 мая 2020
График выхода всех сериалов
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