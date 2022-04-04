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Невидимый пилот 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Невидимый пилот
Киноафиша Сериалы Невидимый пилот Сезоны Сезон 1

The Invisible Pilot
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 4 апреля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 3
Продолжительность сезона 2 часа 45 минут
О чем 1-й сезон сериала «Невидимый пилот»

В 1 сезоне сериала «Невидимый пилот» в центре событий оказывается обаятельный летчик. Его жизнь удалась как в профессиональном плане, так и в личном. Главный герой является заботливым отцом и любящим супругом. В конце 70-х годов он внезапно совершил самоубийство, спрыгнув с моста в воду. Представители общины из небольшого городка Арканзаса тщетно искали его тело, в то время как близкие и друзья терзались вопросом о причине отчаянного поступка. Спустя годы всплыла загадочная история, связанная с гипнозом, тайной личностью, опасными миссиями и двойной жизнью покойного.

Рейтинг сериала

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6.3 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Невидимый пилот» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
4 апреля 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
11 апреля 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
18 апреля 2022
График выхода всех сериалов
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