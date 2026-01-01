В 1 сезоне сериала «Big Swiss» привлекательная женщина по имени Флавия живет одна в маленьком городке Гудзон в штате Нью-Йорк. Она – очаровательная блондинка с наивными глазами, обожающая животных и швейцарские шерстяные свитера, хорошая хозяйка и опытный семейный психолог. Однако у Флавии есть и еще одна, тайная сторона жизни – она проводит для своих пациентов анонимные сеансы секс-терапии. С одним из клиентов у нее постепенно завязываются нездоровые романтические отношения. Девушка буквально циклится на этом человеке и начинает всюду его преследовать.