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Лучшие национальные парки мира 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Лучшие национальные парки мира
Киноафиша Сериалы Лучшие национальные парки мира Сезоны Сезон 1

Our Great National Parks 6+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 13 апреля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 5
Продолжительность сезона 4 часа 15 минут
О чем 1-й сезон сериала «Лучшие национальные парки мира»

В 1 сезоне сериала «Our Great National Parks» бывший президент Соединенных Штатов Барак Обама вместе со своей супругой Мишель отправляется в удивительное кругосветное путешествие. По пути он посетит самые выдающиеся и уникальные национальные природные парки планеты. Зрители узнают, какие редкие растения можно встретить в этих отдаленных уголках мира, а также какие животные там водятся. Обама расскажет об опасностях, угрожающих этим природным оазисам и о предпринимаемых человечеством мерах по их защите. Он побывает в регионе Патагония, на островах залива Монтерей и в Гунунг-Лесер в Индонезии.

Рейтинг сериала

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8.1 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Лучшие национальные парки мира» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Мир чудес A World of Wonder
Сезон 1 Серия 1
13 апреля 2022
Чилийская Патагония Chilean Patagonia
Сезон 1 Серия 2
13 апреля 2022
Тсаво, Кения Tsavo, Kenya
Сезон 1 Серия 3
13 апреля 2022
Национальный морской заповедник Монтерей-Бей, США Monterey Bay National Marine Sanctuary, USA
Сезон 1 Серия 4
13 апреля 2022
Гунунг Лейзер, Индонезия Gunung Leuser, Indonesia
Сезон 1 Серия 5
13 апреля 2022
График выхода всех сериалов
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