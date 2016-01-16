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Аномалия 2016, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Аномалия
Киноафиша Сериалы Аномалия Сезоны Сезон 1

Anomalia 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 16 января 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Аномалия»

В 1 сезоне сериала «Аномалия» действие происходит в Швейцарии. Валери Росье рассталась со своим супругом и уехала вместе с сыном из Женевы в деревню, где родилась и выросла. Она поступает на службу к загадочному профессору Вассерману, который раньше был ее преподавателем в вузе. Валери является одним из самых успешных нейрохирургов в стране, поэтому в первый же день ей приходится экстренно оперировать пациента с повреждениями мозга. Операция проходит благополучно. Однако спустя некоторое время женщина и ее сын оказываются вовлечены в таинственные события и явления, которые проливают свет на прошлое их семьи.

Рейтинг сериала

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5.5 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Аномалия» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
16 января 2016
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
23 января 2016
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
30 января 2016
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
6 февраля 2016
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
13 февраля 2016
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
20 февраля 2016
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
27 февраля 2016
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
5 марта 2016
График выхода всех сериалов
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