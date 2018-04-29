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Замкнутый круг 2018, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Замкнутый круг
Киноафиша Сериалы Замкнутый круг Сезоны Сезон 1

Замкнутый круг 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 29 апреля 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Замкнутый круг»

В 1 сезоне сериала «Замкнутый круг» в центре событий оказывается директор музыкальной школы - Елена Ветер. Здание, в котором она работает, оказывается под угрозой сноса. На этом месте собираются построить автомобильную парковку. Героиня всеми силами пытается защитить родное учебное заведение. Елене предстоит нелегкая борьба, в ходе которой она столкнется с корыстолюбием, высокомерием и безразличием. Оказывается, ради наживы и личных выгод люди способны совершить даже жестокое преступление. Силы не равны, но Елена намерена биться до конца.

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Список серий 1-го сезона сериала «Замкнутый круг» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
29 апреля 2018
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
29 апреля 2018
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
29 апреля 2018
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
29 апреля 2018
График выхода всех сериалов
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