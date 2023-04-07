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За океан 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала За океан
Киноафиша Сериалы За океан Сезоны Сезон 1

Transatlantic 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 7 апреля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 7
Продолжительность сезона 5 часов 50 минут
О чем 1-й сезон сериала «За океан»

В 1 сезоне сериала «За океан» начинается Вторая мировая война, и гитлеровские войска оккупируют Францию. Несмотря на то, что страна практически не проявляет военной агрессии, на ее территории остается немало «преступников», с которыми фашисты мечтают расправиться. В зоне риска оказываются в том числе многие писатели, художники, ученые и другие бесценные умы французской интеллигенции. Чтобы вывезти их из страны, несколько отважных молодых людей организуют так называемый Комитет по чрезвычайным ситуациям. Ежедневно, рискуя своей жизнью, они совершают полеты через океан и эвакуируют из Марселя беженцев.

Рейтинг сериала

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6.6 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «За океан» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Выход, голос и верность Hiding Hand Principle
Сезон 1 Серия 1
7 апреля 2023
Ангел истории The Angel of History
Сезон 1 Серия 2
7 апреля 2023
В пустыне The Wilderness
Сезон 1 Серия 3
7 апреля 2023
Назад дороги нет No Road Back
Сезон 1 Серия 4
7 апреля 2023
Ситуация человека The Human Condition
Сезон 1 Серия 5
7 апреля 2023
Психический автоматизм Pure Psychic Automatism
Сезон 1 Серия 6
7 апреля 2023
Пламя в снегу Fire in the Snow
Сезон 1 Серия 7
7 апреля 2023
График выхода всех сериалов
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