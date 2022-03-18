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Смешно! 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Смешно!
Киноафиша Сериалы Смешно! Сезоны Сезон 1

Drôle 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 18 марта 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 4 часа 24 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Смешно!»

В 1 сезоне сериала «Смешно!» действие происходит во Франции. В центре событий оказываются четверо приятелей, которые неожиданно увлеклись стендапом и решили превратить хобби в дело всей жизни. Реализовать этот план не так просто, как может показаться на первый взгляд. Во-первых, эту нишу облюбовало уже немало комедиантов, готовых истребить новых конкурентов. Кроме того, ребятам приходится по-прежнему ходить на работу, ведь увлечение еще не начало приносить доходы. Однако герои готовы биться за «лайки» в соцсетях и жертвовать многим, чтобы завоевать любовь аудитории, а главное, заставить их смеяться.

Рейтинг сериала

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7.5 IMDb
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Список серий сериала Смешно! График выхода всех сериалов
Сезон 1
Рассмеши нас! Give Us a Laugh!
Сезон 1 Серия 1
18 марта 2022
Прикосновение успеха A Successful Touch
Сезон 1 Серия 2
18 марта 2022
Черный идет ко всему Black Goes with Everything
Сезон 1 Серия 3
18 марта 2022
Давай, Фисташка! Go, Pistachio!
Сезон 1 Серия 4
18 марта 2022
Трамвай «Незир» A Streetcar Named Nezir
Сезон 1 Серия 5
18 марта 2022
Добрый вечер, «Олимпия» Good Evening, Olympia...
Сезон 1 Серия 6
18 марта 2022
График выхода всех сериалов
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