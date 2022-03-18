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Желание 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Желание
Киноафиша Сериалы Желание Сезоны Сезон 1

Lust
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 18 марта 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Желание»

В 1 сезоне сериала «Желание» в центре событий оказываются трое приятелей, которых связывает близкая дружба еще со времен школы. Спустя несколько лет, когда герои давно стали взрослыми состоявшимися людьми, они узнают, что один из членов их компании проводит социальный опрос по заказу шведского государства. Данный опрос имеет весьма необычное название, которое звучит следующим образом - «Сделаем Швецию снова сексуальной». Друзья не смогли пройти мимо и захотели принять в нем участие. Им предстоит дать ответ на вопрос - влияет ли секс или его отсутствие на здоровье женщин «бальзаковского» возраста?

Рейтинг сериала

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6.6 IMDb
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Список серий сериала Желание График выхода всех сериалов
Сезон 1
Секс — путь к здоровью Sex is a Highway to Health
Сезон 1 Серия 1
18 марта 2022
Европейский любовник, маленький European Lover, Small
Сезон 1 Серия 2
18 марта 2022
Конец мужчин The End of Men
Сезон 1 Серия 3
18 марта 2022
Микропенис Micropenis
Сезон 1 Серия 4
18 марта 2022
Кастрюля Pan
Сезон 1 Серия 5
18 марта 2022
Рыбный фрукт Fishy Fruit
Сезон 1 Серия 6
18 марта 2022
Ночные игры The Night Games
Сезон 1 Серия 7
18 марта 2022
Полное затмение сердца Total Eclipse of the Heart
Сезон 1 Серия 8
18 марта 2022
График выхода всех сериалов
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