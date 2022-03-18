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Рэй в поисках любви 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Рэй в поисках любви
Киноафиша Сериалы Рэй в поисках любви Сезоны Сезон 1

Eternally Confused and Eager for Love 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 18 марта 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 3 часа 12 минут
О чем 1-й сезон сериала «Рэй в поисках любви»

В 1 сезоне сериала «Рэй в поисках любви» в центре событий оказывается молодой человек по имени Рэй. Несмотря на то, что ему уже исполнилось 24 года, герой по-прежнему одинок. Он потерпел много сокрушительных неудач в личной жизни, но не собирается сдаваться. Герой полон решимости во что бы то ни стало отыскать девушку, которую полюбит всей душой. Рэй отличается неуклюжестью и неуверенностью в себе. Однако у него есть одна примечательная черта: он всегда обращается за помощью к своему внутреннему голосу. Как будто какой-то невидимый волшебник указывает Рэю правильный путь.

Рейтинг сериала

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6.7 IMDb
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Список серий сериала Рэй в поисках любви График выхода всех сериалов
Сезон 1
Истоки Origin Story
Сезон 1 Серия 1
18 марта 2022
Свидание вслепую Blind Date
Сезон 1 Серия 2
18 марта 2022
Вход для одного Stag Entry
Сезон 1 Серия 3
18 марта 2022
Второй шанс Second Chance
Сезон 1 Серия 4
18 марта 2022
Железный план Foolproof
Сезон 1 Серия 5
18 марта 2022
Возвращение домой Homecoming
Сезон 1 Серия 6
18 марта 2022
Двойная проблема Double Trouble
Сезон 1 Серия 7
18 марта 2022
Рэй + Кто? = Любовь Ray + Who? = Love
Сезон 1 Серия 8
18 марта 2022
График выхода всех сериалов
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