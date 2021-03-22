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Сашка 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Сашка
Киноафиша Сериалы Сашка Сезоны Сезон 1

Сашка 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 22 марта 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 4 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Сашка»

В 1 сезоне сериала «Сашка» супружеский союз Милены и Стаса вполне можно назвать идеальным. Они состоялись не только в личной жизни, но и в карьере. Стас руководит центром пластической хирургии, Милена занимается преподавательской деятельностью. Все, о чем им остается мечтать, это о будущем ребенке. Но женщине никак не удается забеременеть. Совсем в другой реальности обитает девочка-подросток Сашка. Являясь круглой сиротой, она буквально занимается выживанием. Бойкая девчонка может на спор украсть кошелек. А когда ей становится совсем туго в интернате, она сбегает к цыганам. Однажды Милена и Сашка сталкиваются...

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Список серий 1-го сезона сериала «Сашка» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
22 марта 2021
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
22 марта 2021
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
23 марта 2021
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
23 марта 2021
График выхода всех сериалов
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