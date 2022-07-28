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Курорт 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Курорт
Киноафиша Сериалы Курорт Сезоны Сезон 1

The Resort
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 28 июля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 4 часа 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Курорт»

В 1 сезоне сериала «Курорт» счастливые молодые супруги Эмма и Ноа отмечают свой первый совместный юбилей. Они покупают путевку на самый романтический курорт Мексики – побережье «Ривьера Майя». Путешествие обещает стать незабываемым приключением, но пара даже не подозревает, что оно превратится в детективный триллер. Гуляя в джунглях недалеко от отеля, Эмма случайно находит чей-то потерянный мобильный телефон. Когда ей удается зарядить и включить его, девушку шокируют найденные в памяти телефона сообщения. Эмма и Ноа начинают расследование и выясняют, что полтора десятка лет назад в отеле пропали люди.

Рейтинг сериала

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7.4 IMDb
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Список серий сериала Курорт График выхода всех сериалов
Сезон 1
Разочарование во времени The Disappointment of Time
Сезон 1 Серия 1
28 июля 2022
Ядовитый зубной червь A Noxious Toothworm
Сезон 1 Серия 2
28 июля 2022
Время осушить Tempus Exhaurire
Сезон 1 Серия 3
28 июля 2022
История забвения A History of Forgetting
Сезон 1 Серия 4
4 августа 2022
Зеркало El Espejo
Сезон 1 Серия 5
11 августа 2022
Хюнх фо Лаб Сеет Hünch fò Llub Sēēth
Сезон 1 Серия 6
18 августа 2022
Половая зрелость брака La Pubertad del Matrimonio
Сезон 1 Серия 7
25 августа 2022
Разочарование во времени The Disillusionment of Time
Сезон 1 Серия 8
1 сентября 2022
График выхода всех сериалов
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