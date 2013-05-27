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Безжалостный город 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Безжалостный город
Киноафиша Сериалы Безжалостный город Сезоны Сезон 1

Mujeongdosi 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 27 мая 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 20
Продолжительность сезона 20 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Безжалостный город»

В 1 сезоне сериала «Безжалостный город» один из сотрудников правоохранительных органов начинает операцию под прикрытием и погибает. В отдел приходит Чжи Хен Мин, который прервал службу из-за учебы в вузе. Он хочет быть прокурором, но жизнь распоряжается иначе – его руководитель полон решимости отомстить за напрасно погибшего сослуживца. Он поручает Чжи Хен Мину возглавить тайную операцию по захвату наркокартеля. На торжественном приеме Чжи Хен Мин сообщает о своем возвращении бывшей напарнице и любимой женщине Ли Кен Ми. Мужчина хочет сделать ей предложение, но не успевает. Они ссорятся из-за его возвращения в полицию.

Рейтинг сериала

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7.9 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Безжалостный город» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
27 мая 2013
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
28 мая 2013
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
3 июня 2013
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
4 июня 2013
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
10 июня 2013
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
11 июня 2013
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
17 июня 2013
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
18 июня 2013
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
24 июня 2013
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
25 июня 2013
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
1 июля 2013
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
2 июля 2013
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
8 июля 2013
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
9 июля 2013
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
15 июля 2013
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
16 июля 2013
Серия 17 Episode 17
Сезон 1 Серия 17
22 июля 2013
Серия 18 Episode 18
Сезон 1 Серия 18
23 июля 2013
Серия 19 Episode 19
Сезон 1 Серия 19
29 июля 2013
Серия 20 Episode 20
Сезон 1 Серия 20
30 июля 2013
График выхода всех сериалов
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