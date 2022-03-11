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Давным-давно… жили они долго и несчастливо 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Давным-давно… жили они долго и несчастливо
Киноафиша Сериалы Давным-давно… жили они долго и несчастливо Сезоны Сезон 1

Érase una vez… pero ya no 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 11 марта 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Давным-давно… жили они долго и несчастливо»

В 1 сезоне сериала «Давным-давно… жили они долго и несчастливо» в центре событий оказываются молодые парень и девушка, которые безумно любили друг друга. На их долю выпало множество испытаний, последним из которых стало трагическое расставание по независящим от них причинам. Однако на этом романтическая история главных героев не заканчивается. Теперь им необходимо еще раз отыскать друг друга уже в следующей жизни и воссоединиться вновь. Только так они смогут помочь несчастным жителям своего города, обреченным жить без любви, и разрушить проклятие, которое не позволяет сердцам биться в унисон.

Рейтинг сериала

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5.4 IMDb
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Список серий сериала Давным-давно… жили они долго и несчастливо График выхода всех сериалов
Сезон 1
Если ты не вернешься Si tú no vuelves
Сезон 1 Серия 1
11 марта 2022
Безответственные Irresponsables
Сезон 1 Серия 2
11 марта 2022
Мы были любовью Fuimos amor
Сезон 1 Серия 3
11 марта 2022
Я выживу Sobreviviré
Сезон 1 Серия 4
11 марта 2022
Я не та девушка Yo no soy esa
Сезон 1 Серия 5
11 марта 2022
Мы всегда жили вместе Vivimos siempre juntos
Сезон 1 Серия 6
11 марта 2022
График выхода всех сериалов
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