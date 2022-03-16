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Хочу тебе верить 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Хочу тебе верить
Киноафиша Сериалы Хочу тебе верить Сезоны Сезон 1

Хочу тебе верить 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 16 марта 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Хочу тебе верить»

В 1 сезоне сериала «Хочу тебе верить» после неудавшегося брака Александра самостоятельно растит сына и занимается собственным бизнесом. Героиня открыла агентство по оказанию помощи женщинам, которые пострадали от неверности мужей. Благодаря Саше, они могут вывести супругов на чистую воду и отсудить у них половину состояния при разводе. Однажды в агентство обращается Алена, безработная жена предпринимателя Синицкого. Саша без труда доказывает неверность бизнесмена и помогает Алене получить часть имущества. Но спустя некоторое время Александра узнает, что ее клиентка сама подставила своего мужа, обратившись к услугам проститутки.

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Список серий 1-го сезона сериала «Хочу тебе верить» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
16 марта 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
16 марта 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
16 марта 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
16 марта 2022
График выхода всех сериалов
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