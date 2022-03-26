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Пакт 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Пакт
Киноафиша Сериалы Пакт Сезоны Сезон 1

The Pact
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 26 марта 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Пакт»

В 1 сезоне сериала «Пакт» весь мир находится на грани гибели после кошмарной войны. Химическое и ядерное оружие привели к уничтожению большей части человечества. Некоторым семьям удалось спастись, скрывшись в лесах и отдаленных от больших городов поселениях. Однако они не могут долго оставаться на месте, так как по миру блуждают загадочные и опасные облака тумана. Вдохнув Миазмы, любой человек теряет рассудок и становится неуправляемым чудовищем. Сюжет разворачивается вокруг одного из выживших семейств. В надежде найти лекарство от Миазмов, герои путешествуют вместе с другими искателями.

Рейтинг сериала

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5.3 IMDb
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Список серий сериала Пакт График выхода всех сериалов
Сезон 1
Смерть - единственный выход Death Is The Only Release
Сезон 1 Серия 1
26 марта 2022
Открытка из ада Postcard From Hell
Сезон 1 Серия 2
26 марта 2022
Страх The Fear
Сезон 1 Серия 3
26 марта 2022
Последняя прогулка The Last Walk
Сезон 1 Серия 4
26 марта 2022
Мама The Mother
Сезон 1 Серия 5
26 марта 2022
Ответ здесь The Answer Is Here
Сезон 1 Серия 6
26 марта 2022
График выхода всех сериалов
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