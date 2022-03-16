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Вдави педаль в пол 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Вдави педаль в пол
Киноафиша Сериалы Вдави педаль в пол Сезоны Сезон 1

Dale Gas
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 16 марта 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 10
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Вдави педаль в пол»

В 1 сезоне сериала «Вдави педаль в пол» в центре событий оказываются парень и девушка – Кике и Ноче. Они принимали участие в автогонках, еще не зная, к каким последствиям приведет очередной заезд и с какими трудностями им придется столкнуться в дальнейшем. Очередное состязание закончилось трагически. Чтобы избежать опасности, друзьям приходится пуститься в бега. Они направляются в Мехико. Там Кике и Ноче ищут пристанище, где смогут укрыться хотя бы на время и переждать. Они готовы сделать все, чтобы уйти от преследования, но жизнь всякий раз сталкивает их с новыми испытаниями и вызовами.

Рейтинг сериала

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5.7 IMDb
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Список серий сериала Вдави педаль в пол График выхода всех сериалов
Сезон 1
Бензин в крови Gasolina en la sangre
Сезон 1 Серия 1
16 марта 2022
Поворотный момент Баррио Barrio Torque
Сезон 1 Серия 2
16 марта 2022
Быть воином Ser un Guerrero
Сезон 1 Серия 3
16 марта 2022
Быть воином Ser un Guerrero
Сезон 1 Серия 4
16 марта 2022
Главарь района Dueño del barrio
Сезон 1 Серия 5
16 марта 2022
Плохая поездка Mal viaje
Сезон 1 Серия 6
16 марта 2022
Храбрость Coraje
Сезон 1 Серия 7
16 марта 2022
Боевое крещение Bautismo de fuego
Сезон 1 Серия 8
16 марта 2022
Толстушка La Gorda
Сезон 1 Серия 9
16 марта 2022
Два нуля Doble cero
Сезон 1 Серия 10
16 марта 2022
График выхода всех сериалов
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