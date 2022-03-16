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3 тонны: ограбление Центрального банка Бразилии 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала 3 тонны: ограбление Центрального банка Бразилии
Киноафиша Сериалы 3 тонны: ограбление Центрального банка Бразилии Сезоны Сезон 1

3 Tonelada$: Assalto ao Banco Central 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 16 марта 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 3
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «3 тонны: ограбление Центрального банка Бразилии»

В 1 сезоне сериала «3 Tonelada$: Assalto ao Banco Central» действие разворачивается летом 2005 года. В центре событий оказывается команда легендарных грабителей. Главные герои совершили преступление, которое вошло в мировую историю и стало беспрецедентным случаем среди череды банковских ограблений. Похитители прорыли подземный ход к одному из крупнейших банков, расположенному в бразильском городе Форталезе, и вынесли оттуда свыше ста шестидесяти миллионов реалов. Эффектное преступление, которое было совершено через тоннель длиной около 80 метров, поначалу казалось безупречным. Свидетелей не нашлось, улик грабители тоже не оставили...

Рейтинг сериала

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6.4 IMDb
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Список серий сериала 3 тонны: ограбление Центрального банка Бразилии График выхода всех сериалов
Сезон 1
Преступление The Crime
Сезон 1 Серия 1
16 марта 2022
Охота The Hunt
Сезон 1 Серия 2
16 марта 2022
Проклятые деньги Cursed Money
Сезон 1 Серия 3
16 марта 2022
График выхода всех сериалов
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