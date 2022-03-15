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Восстание феникса 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Восстание феникса
Киноафиша Сериалы Восстание феникса Сезоны Сезон 1

Phoenix Rising 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 15 марта 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 2
Продолжительность сезона 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Восстание феникса»

В 1 сезоне сериала «Восстание феникса» в центре событий оказывается голливудская кинозвезда Эван Рэйчел Вуд. Она шокировала общественность историей своих отношений с культовым исполнителем Мэрилином Мэнсоном. Будучи в браке с музыкантом, актриса подверглась домашнему насилию. После того, что произошло с ней, она развернула активную социальную деятельность и добилась того, чтобы в США был принят закон Феникса, который продлевает срок давности по делам о сексуальном насилии на два года. Эван Рэйчел Вуд рассказала о своем тяжелом опыте, чтобы обратить внимание людей на проблему, с которой сталкивалось множество женщин.

Рейтинг сериала

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7.2 IMDb
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Список серий сериала Восстание феникса График выхода всех сериалов
Сезон 1
Не упади Phoenix Rising: Don't Fall
Сезон 1 Серия 1
15 марта 2022
Вставай Phoenix Rising: Stand Up
Сезон 1 Серия 2
16 марта 2022
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