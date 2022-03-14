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Удежрание 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Удежрание
Киноафиша Сериалы Удежрание Сезоны Сезон 1

Holding
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 марта 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 4
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Удежрание»

В 1 сезоне сериала «Удежрание» в центре событий оказывается сотрудник полиции Пи Джей Коллинз. Будучи неуверенным человеком, мужчина предпочитает офисную работу в отделении. Свои будни герой заполняет поглощением вкусной еды и выполнением незначительных поручений, давно смирившись, что ему не достичь успеха на профессиональном поприще. Но все меняется, когда в городе обнаруживают труп местной легенды – Томми Берка. Прошло много времени с тех пор, как этот человек без вести пропал. Пи Джею впервые поручают заняться расследованием особо тяжкого преступления. Коллинз наконец-то налаживает отношения с людьми, которых всегда избегал.

Рейтинг сериала

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6.7 IMDb
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Список серий сериала Удежрание График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
14 марта 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
14 марта 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
14 марта 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
14 марта 2022
График выхода всех сериалов
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