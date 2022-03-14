Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Holding 2022, season 1

Holding season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Holding Seasons Season 1
Holding
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 14 March 2022
Production year 2022
Number of episodes 4
Runtime 4 hours 0 minute
"Holding" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Удежрание» в центре событий оказывается сотрудник полиции Пи Джей Коллинз. Будучи неуверенным человеком, мужчина предпочитает офисную работу в отделении. Свои будни герой заполняет поглощением вкусной еды и выполнением незначительных поручений, давно смирившись, что ему не достичь успеха на профессиональном поприще. Но все меняется, когда в городе обнаруживают труп местной легенды – Томми Берка. Прошло много времени с тех пор, как этот человек без вести пропал. Пи Джею впервые поручают заняться расследованием особо тяжкого преступления. Коллинз наконец-то налаживает отношения с людьми, которых всегда избегал.

Series rating

6.5
Rate 13 votes
6.7 IMDb

Holding List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
14 March 2022
Episode 2
Season 1 Episode 2
14 March 2022
Episode 3
Season 1 Episode 3
14 March 2022
Episode 4
Season 1 Episode 4
14 March 2022
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more