В 1 сезоне сериала «Удежрание» в центре событий оказывается сотрудник полиции Пи Джей Коллинз. Будучи неуверенным человеком, мужчина предпочитает офисную работу в отделении. Свои будни герой заполняет поглощением вкусной еды и выполнением незначительных поручений, давно смирившись, что ему не достичь успеха на профессиональном поприще. Но все меняется, когда в городе обнаруживают труп местной легенды – Томми Берка. Прошло много времени с тех пор, как этот человек без вести пропал. Пи Джею впервые поручают заняться расследованием особо тяжкого преступления. Коллинз наконец-то налаживает отношения с людьми, которых всегда избегал.