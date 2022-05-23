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Скользящий Джимми 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Скользящий Джимми
Киноафиша Сериалы Скользящий Джимми Сезоны Сезон 1

Slippin' Jimmy
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 23 мая 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Скользящий Джимми»

В 1 сезоне сериала «Скользящий Джимми» в центре событий оказываются юный Джимми МакГилл, его родной брат Чак и множество других чикагских ребят. Подросток по имени Джимми пока не знает, что он достигнет совершеннолетия, увлечется юриспруденцией и станет широко известным в узких кругах адвокатом по имени Сол Гудман. Сейчас мальчик вместе со своими приятелями только учится отличать плохое от хорошего, правду – от обмана, а друзей – от врагов. Главным героям предстоит пережить немало приключений. Они будут попадать во множество комичных и опасных ситуаций, из которых срочно придется искать выход.

Рейтинг сериала

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2.8 IMDb
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Список серий сериала Скользящий Джимми График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
23 мая 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
23 мая 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
23 мая 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
23 мая 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
23 мая 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
23 мая 2022
График выхода всех сериалов
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