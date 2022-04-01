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Последний автобус на Земле 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Последний автобус на Земле
Киноафиша Сериалы Последний автобус на Земле Сезоны Сезон 1

The Last Bus 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 апреля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 10
Продолжительность сезона 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Последний автобус на Земле»

В 1 сезоне сериала «Последний автобус на Земле» в центре событий оказываются молодые ребята, которые выдвигаются на автобусную экскурсию вместе со студенческой группой. Компания состоит из сообразительных юношей и девушек, которые предвкушают увлекательную поездку. Главные герои и предположить не могли, каким судьбоносным станет для них путешествие. В скором времени ребятам приходится сразиться с безжалостными агрессивными дронами, которые собираются уничтожить не только группу туристов, но и всю цивилизацию. Студентам приходится спасать не только свои жизни, но и целое человечество.

Рейтинг сериала

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5.3 IMDb
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Список серий сериала Последний автобус на Земле График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
1 апреля 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
1 апреля 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
1 апреля 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
1 апреля 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
1 апреля 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
1 апреля 2022
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
1 апреля 2022
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
1 апреля 2022
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
1 апреля 2022
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
1 апреля 2022
График выхода всех сериалов
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