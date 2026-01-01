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Ramble On , 1 сезон

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Киноафиша Сериалы Ramble On Сезоны Сезон 1
Ramble On
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
О чем 1-й сезон сериала «Ramble On»

В 1 сезоне сериала «Ramble On» в центре событий оказывается известный актер по имени Чарли Шин. Когда-то герой часто слышал критику в свой адрес, связанную, в первую очередь, с тем, что он не обладает талантом перевоплощения. Многие полагали, что Чарли всегда играет на экране самого себя. Вместо того чтобы «утереть нос» недоброжелателям, Шин и впрямь решил появиться в многосерийной комедии в образе себя самого. Компанию актеру составят голливудские звезды, которые давно утратили прежнюю славу и уступили Олимп молодым актерам. Однако каждый из них имеет еще достаточно сил и амбиций, чтобы вернуть былые позиции.

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Список серий сериала Ramble On

График выхода всех сериалов
Сезон 1
График выхода всех сериалов
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