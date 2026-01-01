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Hungry , 1 сезон

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Киноафиша Сериалы Hungry Сезоны Сезон 1
Hungry
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
О чем 1-й сезон сериала «Hungry»

В 1 сезоне сериала «Hungry» в центре событий оказываются несколько молодых ребят, которых связывает общий недуг. Все они страдают расстройством пищевого поведения, а также употребляют много еды, особенно во время стрессовых ситуаций. Главные герои знакомятся в группе, куда ходят такие же, как они сами. Общими усилиями герои пытаются решить свои проблемы. Они оказывают содействие друг другу в поисках любви и признания, а также идеального продукта в холодильнике, который пусть и ненадолго, но сделает их счастливыми. Вместе ребятам предстоит пережить немало приключений. Каждый из них мечтает прийти к гармонии с самим собой.

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График выхода всех сериалов
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