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Непрекрасная леди 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Непрекрасная леди
Киноафиша Сериалы Непрекрасная леди Сезоны Сезон 1

Непрекрасная леди 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 28 февраля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Непрекрасная леди»

В 1 сезоне сериала «Непрекрасная леди» прошло много лет с тех пор, как родители Анфисы пропали при загадочных обстоятельствах. Их тела не обнаружили. Но Анфиса с ранних лет не сомневалась в том, что на ее родителей было совершено покушение. Анфиса вырастает и начинает догадываться, кто именно отправил ее детдом, чтобы нажиться на гибели ее отца и матери. Выйдя из детского дома, Анфиса не собирается поступать в университет, искать работу или выходить замуж. Девушка преследует одну-единственную цель – отомстить за свою семью. Она проводит собственное расследование. Девушка готова идти до конца.

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Список серий 1-го сезона сериала «Непрекрасная леди» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
28 февраля 2021
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
28 февраля 2021
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
28 февраля 2021
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
28 февраля 2021
График выхода всех сериалов
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