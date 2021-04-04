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Уроки жизни и вождения 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Уроки жизни и вождения
Киноафиша Сериалы Уроки жизни и вождения Сезоны Сезон 1

Уроки жизни и вождения 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 4 апреля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 8 минут
О чем 1-й сезон сериала «Уроки жизни и вождения»

В 1 сезоне сериала «Уроки жизни и вождения» в центре событий оказывается Анна Любич, автогонщица, которая ушла из спорта и стала инструктором по вождению для женщин. На плечи героини свалилось немало забот – причем не только о своих близких, но и о чужом ребенке. Будучи мастером по вождению, Анна часто угождает в «автокатастрофы», связанные с личной жизнью. За ней ухаживает давний приятель Олег, коллега Валерий тоже имеет на нее виды. Кроме того, Анна никак не может закрыть гештальт со своим несостоявшимся супругом Ярославом. Будучи сильной женщиной, Анна боится своих чувств и не доверяет мужчинам.

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Список серий 1-го сезона сериала «Уроки жизни и вождения» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
4 апреля 2021
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
4 апреля 2021
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
4 апреля 2021
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
4 апреля 2021
График выхода всех сериалов
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