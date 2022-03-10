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Чужое счастье 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Чужое счастье
Киноафиша Сериалы Чужое счастье Сезоны Сезон 1

Чужое счастье 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 10 марта 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 4 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Чужое счастье»

В 1 сезоне сериала «Чужое счастье» Елена замужем за богатым человеком, а также является учредителем благотворительного фонда, оказывающего помощь людям, которые перенесли инсульт. Женщина уверена, что в их семье нет никаких проблем – они с мужем души не чают друг в друге. Героиня оказывается потрясена, узнав, что Захар изменяет ей, а его любовница ждет ребенка. Елена настаивает на разводе, а после него остается одна без средств и крыши над головой. По решению суда, дочь Елены и Захара остается с отцом. Елене оказывает содействие адвокат Максим, который всеми силами пытается помочь женщине освоиться в новой реальности.

Рейтинг сериала

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3.4 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Чужое счастье» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
10 марта 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
10 марта 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
10 марта 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
10 марта 2022
График выхода всех сериалов
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