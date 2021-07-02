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Мемуары Ванитаса 2021 - 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Мемуары Ванитаса
Киноафиша Сериалы Мемуары Ванитаса Сезоны Сезон 1

Vanitas no Carte 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 2 июля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 24
Продолжительность сезона 9 часов 36 минут
О чем 1-й сезон сериала «Мемуары Ванитаса»

В 1 сезоне сериала «Мемуары Ванитаса» в ночь Голубой луны на свете появляется новый вампир, получивший имя Ванитас. Как и все его сородичи, юноша живет в тени и питается человеческой кровью, однако собственный вид отказывается от него. Кровопийцы боятся древней приметы: голубое светило, сопровождающее рождение Ванитаса, должно принести всем им беду. Тогда молодой вампир начинает вести дневник, записывая в него все свои злоключения и имена всех своих обидчиков. Сила его эмоций и желание отомстить превращают эти мемуары в настоящее оружие – сильный магический гримуар, обладающий поразительной мощью.

Рейтинг сериала

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7.6 IMDb
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Список серий сериала Мемуары Ванитаса График выхода всех сериалов
Сезон 1
Проржавевшие надежды In the Event of Rusty Hopes
Сезон 1 Серия 1
2 июля 2021
В городе цветов In the City of Flowers
Сезон 1 Серия 2
9 июля 2021
Клыки, обнажающие кровь Fangs That Lay Bare Blood
Сезон 1 Серия 3
16 июля 2021
Ночь насмешливых масок Night of Mocking Masks
Сезон 1 Серия 4
23 июля 2021
Друзья Friends
Сезон 1 Серия 5
30 июля 2021
Вопросы Questions
Сезон 1 Серия 6
6 августа 2021
Любовь Love
Сезон 1 Серия 7
13 августа 2021
Где дремлет смерть Where Death Slumbers
Сезон 1 Серия 8
20 августа 2021
Те, кто охотится на Кримсона Those Who Hunt Crimson
Сезон 1 Серия 9
27 августа 2021
Номер 69 Number 69
Сезон 1 Серия 10
3 сентября 2021
Обещания Promises
Сезон 1 Серия 11
10 сентября 2021
Точка отправления Point of Departure
Сезон 1 Серия 12
17 сентября 2021
Случайная встреча A Chance Encounter
Сезон 1 Серия 13
14 января 2022
Ведьма и молодой человек The Witch and the Young Man
Сезон 1 Серия 14
21 января 2022
Вампир д'Апше The d'Apchiers' Vampire
Сезон 1 Серия 15
28 января 2022
Зверь The Beast
Сезон 1 Серия 16
4 февраля 2022
Руки против кошмара Hands Upon a Nightmare
Сезон 1 Серия 17
11 февраля 2022
Только мы вдвоем Just the Two of Us
Сезон 1 Серия 18
18 февраля 2022
Подснежник Snow Flower
Сезон 1 Серия 19
25 февраля 2022
Неизлечимая болезнь The Incurable Disease
Сезон 1 Серия 20
4 марта 2022
Шрамы Scars
Сезон 1 Серия 21
11 марта 2022
Синяя ночь Blue Night
Сезон 1 Серия 22
18 марта 2022
Неведомый дождь The Rain Unknown to the Sky
Сезон 1 Серия 23
25 марта 2022
Его желание His Wish
Сезон 1 Серия 24
1 апреля 2022
График выхода всех сериалов
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