Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Подводное течение: Исчезновение Ким Валль 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Подводное течение: Исчезновение Ким Валль
Киноафиша Сериалы Подводное течение: Исчезновение Ким Валль Сезоны Сезон 1

Undercurrent: The Disappearance of Kim Wall 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 8 марта 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 2
Продолжительность сезона 2 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Подводное течение: Исчезновение Ким Валль»

В 1 сезоне сериала «Подводное течение: Исчезновение Ким Валль» датские сотрудники правоохранительных органов расследуют дело о таинственном исчезновении журналистки по имени Ким Валль. Она пропала при загадочных обстоятельствах в 2017 году. В последний раз ее видели во время беседы с эксцентричным изобретателем Питером Мэдсеном. После того как шведка посетила его самодельную подводную лодку «Наутилус», ее никто не видел. За расследование принимается сам руководитель убойного отдела полиции Копенгагена. Дело оказывается сложным и запутанным даже для него: судно затоплено, очевидцев нет, а подозреваемый меняет показания.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
6.6 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Подводное течение: Исчезновение Ким Валль» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Преступление The Crime
Сезон 1 Серия 1
8 марта 2022
Наказание The Punishment
Сезон 1 Серия 2
8 марта 2022
График выхода всех сериалов
Сулейман реально в такую влюбился? Вот как на самом деле выглядела Хюррем — ИИ создал портрет согласно историческим справкам (фото)
Слишком много смертей, что уже даже не смешно: неужели над «Бандитским Петербургом» и правда висит проклятие?
Режиссер «Красных бутонов» + звезда «Запретного плода»: вы не узнаете 4 сезон «Клюквенного щербета»
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше