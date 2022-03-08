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Охотник за ведьмами 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Охотник за ведьмами
Киноафиша Сериалы Охотник за ведьмами Сезоны Сезон 1

The Witchfinder
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 8 марта 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Охотник за ведьмами»

В 1 сезоне сериала «Охотник за ведьмами» действие происходит в 1647 году. Большинство людей в этот период времени живет в страхе перед тем, что хрупкое спокойствие будет нарушено колдовскими чарами. На эти настроения оказывает влияние христианская религия, пуритане и завладевшие сознанием масс суеверия. Жители больших и маленьких городов настороженно относятся даже к соседям. Они не привыкли доверять никому, кроме самих себя. Кроме того, необычайной популярностью стала пользоваться охота на ведьм. Стать авторитетом в глазах общественности может тот, кто не просто уличит ближнего в колдовстве, но и предотвратит потенциальную угрозу.

Рейтинг сериала

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6.6 IMDb
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Список серий сериала Охотник за ведьмами График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
8 марта 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
8 марта 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
8 марта 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
8 марта 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
8 марта 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
8 марта 2022
График выхода всех сериалов
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