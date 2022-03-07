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Наш дом 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Наш дом
Киноафиша Сериалы Наш дом Сезоны Сезон 1

Our House
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 7 марта 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 4
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Наш дом»

В 1 сезоне сериала «Наш дом» в центре событий оказывается молодая женщина по имени Фай Лоусон. Она живет вместе со своим супругом Брэмом в большом доме. Все меняется после того, как Фай однажды возвращается в родные стены. К своему удивлению, она обнаруживает, что в ее доме находятся совершенно незнакомые ей люди. Фай пытается выяснить, как чужая семья попала сюда, и куда пропал ее супруг. В скором времени в жизни Фай начинается настоящий кошмар. Она выясняет, что близкие люди не всегда являются теми, кем кажутся. Жизнь женщины постепенно превращается в руины, но это происходит не без ее участия.

Рейтинг сериала

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6.4 IMDb
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Список серий сериала Наш дом График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
7 марта 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
7 марта 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
7 марта 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
7 марта 2022
График выхода всех сериалов
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