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Убийственные каблучки 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Убийственные каблучки
Киноафиша Сериалы Убийственные каблучки Сезоны Сезон 1

Kill Heel
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 9 марта 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 14
Продолжительность сезона 18 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Убийственные каблучки»

В 1 сезоне сериала «Убийственные каблучки» в центре событий оказываются три женщины, которые построили карьеру в сфере торговли. Первая из них, У Хён, является телеведущей магазина на диване. У ее программы стабильные рейтинги и продажи, но она не чувствует себя уверенно, ведь рынок стремительно меняется. Ее личная жизнь складывается успешно, но она боится застоя в профессиональной среде. Вторая, Пэ Ок Сон, ведет телепередачу, посвященную моде. Ее элегантность и чувство стиля является предметом зависти и восхищения. А Ким Мо Ран занимает должность вице-президента компании по продаже товаров для дома. Она настоящий трудоголик и добилась всего своими силами.

Рейтинг сериала

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6.2 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Убийственные каблучки» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
9 марта 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
10 марта 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
16 марта 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
17 марта 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
23 марта 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
24 марта 2022
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
30 марта 2022
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
31 марта 2022
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
6 апреля 2022
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
7 апреля 2022
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
13 апреля 2022
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
14 апреля 2022
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
20 апреля 2022
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
21 апреля 2022
График выхода всех сериалов
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