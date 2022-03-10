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Котаро живет один 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Котаро живет один
Киноафиша Сериалы Котаро живет один Сезоны Сезон 1

Kotarō wa Hitori Gurashi 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 10 марта 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 10
Продолжительность сезона 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Котаро живет один»

В 1 сезоне сериала «Котаро живет один» действие разворачивается в одном из японских городов. В центре событий оказывается маленький мальчик по имени Котаро Сато. Несмотря на то что он еще должен ходить в детский сад, главный герой уже живет один и демонстрирует свою самостоятельность и независимость. Однажды он переезжает в полуразвалившийся многоквартирный дом и поселяется рядом с неудачливым нищим художником, который посвятил свою жизнь рисованию манги. Котаро удается подружиться с ним. Вместе героям предстоит пережить немало увлекательных приключений, а Котаро – даже начать зарабатывать деньги.

Рейтинг сериала

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8.3 IMDb
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Список серий сериала Котаро живет один График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
10 марта 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
10 марта 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
10 марта 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
10 марта 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
10 марта 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
10 марта 2022
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
10 марта 2022
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
10 марта 2022
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
10 марта 2022
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
10 марта 2022
График выхода всех сериалов
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