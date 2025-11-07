Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Котаро живет один
Статьи
Статьи о сериале «Котаро живет один»
О сериале
Сезоны
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Статьи о сериале «Котаро живет один»
Вся информация о сериале
Нет времени на тысячу серий? Вот 5 коротких аниме с рейтингом на IMDb выше 8 — проглотите за два вечера
Подобрали разные жанры под любой вкус.
Написать
7 ноября 2025 09:25
«Такого бреда не было со времен “Бумера 3”»: фильм «Бригада: Наследник» доказал, что ностальгию можно убить всего за 2 часа
Вы до сих пор фанат Крэнстона после роли Хайзенберга в сериале «Во все тяжкие»? Актер сыграл в еще одной крутой драме, которую вы могли пропустить
«Никогда не видел даже "Во все тяжкие"»: звезда «Гарри Поттера» признался, что смотрит вместо громких хитов
Пуговки нет, но вы держитесь: почему в фильме «Папины дочки» забыли про самую младшую — не пришла на свадьбу сестры
«Принесла больше удовлетворения, чем все эти "Холмсы"»: этот фильм Масленников считает лучшим в карьере – не «Шерлок», но с его звездами
Олегу Меньшикову – 65! Чем не повод проверить, все ли вы помните о Костике и других героях «Покровских ворот»? (тест)
Второй сезон «Метода» закончился хэппи-эндом — или нет? Если верить этой теории, третьего сезона быть не должно
«Франкенштейн» хорош, но не идеален: зрители выбрали лучший фильм Гильермо дель Торо – он один набрал 98 баллов из 100
«Кузьма иногда щебечет со мной по-русски»: в 2026-м выйдет аниме про пингвина из... России – звучит как сюр, но зато «нет клюквы и заезженных штампов»
«Ожидаешь крутой игры – и получаешь»: этот сериал с Меньшиковым многие пропустили, а зря – микс «Берегись автомобиля» и «Слова пацана»
Если не зашел 4-й сезон «Ведьмака»: переключитесь на 8 других сериалов – мистики предостаточно, а рейтинги не ниже 7.2
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667