«Такого бреда не было со времен “Бумера 3”»: фильм «Бригада: Наследник» доказал, что ностальгию можно убить всего за 2 часа

Вы до сих пор фанат Крэнстона после роли Хайзенберга в сериале «Во все тяжкие»? Актер сыграл в еще одной крутой драме, которую вы могли пропустить

«Никогда не видел даже "Во все тяжкие"»: звезда «Гарри Поттера» признался, что смотрит вместо громких хитов

Пуговки нет, но вы держитесь: почему в фильме «Папины дочки» забыли про самую младшую — не пришла на свадьбу сестры

«Принесла больше удовлетворения, чем все эти "Холмсы"»: этот фильм Масленников считает лучшим в карьере – не «Шерлок», но с его звездами

Олегу Меньшикову – 65! Чем не повод проверить, все ли вы помните о Костике и других героях «Покровских ворот»? (тест)

Второй сезон «Метода» закончился хэппи-эндом — или нет? Если верить этой теории, третьего сезона быть не должно

«Франкенштейн» хорош, но не идеален: зрители выбрали лучший фильм Гильермо дель Торо – он один набрал 98 баллов из 100

«Кузьма иногда щебечет со мной по-русски»: в 2026-м выйдет аниме про пингвина из... России – звучит как сюр, но зато «нет клюквы и заезженных штампов»

«Ожидаешь крутой игры – и получаешь»: этот сериал с Меньшиковым многие пропустили, а зря – микс «Берегись автомобиля» и «Слова пацана»