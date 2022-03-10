Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Феодосия 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Феодосия
Киноафиша Сериалы Феодосия Сезоны Сезон 1

Theodosia
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 10 марта 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 26
Продолжительность сезона 10 часов 24 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Феодосия»

В 1 сезоне сериала «Феодосия» действие происходит в 1906 году. Главная героиня по имени Феодосия Трокмортон для своих четырнадцати лет обладает невероятно острым умом. Помимо этого, она наделена сверхъестественными способностями и страстно увлечена историей Древнего Египта, что совершенно неудивительно, ведь отец девушки является управляющим музея, а мама-феминистка профессионально занимается археологией. Феодосия Трокмортон собирает команду, в состав которой входит ее младший брат Анри, юноша по имени Уилл и египетская принцесса Сафия. Героям предстоит вступить в противостояние с могущественным секретным сообществом.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
6.3 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Феодосия График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Глаз Гора The Eye Of Horus
Сезон 1 Серия 1
10 марта 2022
Проклятье The Curse
Сезон 1 Серия 2
10 марта 2022
Пропавшая принцесса The Missing Princess
Сезон 1 Серия 3
10 марта 2022
Случайная одиссея An Accidental Odyssey
Сезон 1 Серия 4
10 марта 2022
Игры, в которые играют люди The Games People Play
Сезон 1 Серия 5
10 марта 2022
Устранение катастрофы Cleaning Catastrophe
Сезон 1 Серия 6
10 марта 2022
Голова Змеи The Head of the Snake
Сезон 1 Серия 7
10 марта 2022
Звук магии The Sound of Magic
Сезон 1 Серия 8
10 марта 2022
Двойная опасность Double Danger
Сезон 1 Серия 9
10 марта 2022
Затемнение The Darkening
Сезон 1 Серия 10
10 марта 2022
Яма отчаяния The Pit of Despair
Сезон 1 Серия 11
10 марта 2022
Дикий ребенок Wild Child
Сезон 1 Серия 12
10 марта 2022
Игольное ушко The Eye of the Needle
Сезон 1 Серия 13
10 марта 2022
Свидание с судьбой A Date with Destiny
Сезон 1 Серия 14
3 октября 2022
Время никого не ждет Time Waits for Nobody
Сезон 1 Серия 15
3 октября 2022
Эпоха мудрости The Age of Wisdom
Сезон 1 Серия 16
3 октября 2022
Кошмар в музее The Nightmare at the Museum
Сезон 1 Серия 17
3 октября 2022
Удивительный Уилл The Amazing Will
Сезон 1 Серия 18
3 октября 2022
Волшебная флейта The Magic Flute
Сезон 1 Серия 19
3 октября 2022
Невозможный выбор An Impossible Choice
Сезон 1 Серия 20
3 октября 2022
Какие у тебя большие зубы What Big Teeth You Have
Сезон 1 Серия 21
3 октября 2022
Змея и лестница Snake and Ladder
Сезон 1 Серия 22
3 октября 2022
Живые мумии! Mummies Alive!
Сезон 1 Серия 23
3 октября 2022
На ее месте In Her Shoes
Сезон 1 Серия 24
3 октября 2022
Однажды укушенный Once Bitten
Сезон 1 Серия 25
3 октября 2022
Последний восход солнца The Last Sunrise
Сезон 1 Серия 26
3 октября 2022
График выхода всех сериалов
«Я мучился, перематывал, переслушивал»: есть только 1 причина, почему кинокритик Шпагин не смог осилить «Ликвидацию»
Понятно, почему Боярская без ума: горячие кадры с Матвеевым со съемок сериала «Полдень»
313 миллионов часов смотрели только 1 из них: 10 лучших фильмов Netflix, которые зацепили всех в 2025-м
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше