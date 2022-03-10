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Обломщики 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Обломщики
Киноафиша Сериалы Обломщики Сезоны Сезон 1

Bust Down
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 10 марта 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 2 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Обломщики»

В 1 сезоне сериала «Обломщики» действие разворачивается в центральной части Соединенных Штатов Америки. Главными действующими лицами становятся четверо молодых мужчин, которые работают в казино. Они не испытывают особого восторга от своей профессиональной деятельности. Карьерный рост здесь трудно достижим, и к тому же парням постоянно не хватает денег. В связи с этим они нередко оказываются вовлечены в сомнительные авантюры, главным идеологом которых выступает кто-то из их друзей. Ситуации, в которых оказываются герои, порой достаточно тяжелы и даже опасны, но неизменно вызывают смех.

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Список серий сериала Обломщики График выхода всех сериалов
Сезон 1
Неудачно зависнуть Bad Hang
Сезон 1 Серия 1
10 марта 2022
Пост-ореховые обещания Post Nut Promises
Сезон 1 Серия 2
10 марта 2022
Бежевая ярость Beige Rage
Сезон 1 Серия 3
10 марта 2022
Разбивающая палатка Pitching Tent
Сезон 1 Серия 4
10 марта 2022
Разве он не сделает это Won't He Do It
Сезон 1 Серия 5
10 марта 2022
Фетт, вечеринка из двух человек Fett, Party Of Two
Сезон 1 Серия 6
10 марта 2022
График выхода всех сериалов
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