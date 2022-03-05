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Маркус 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Маркус
Киноафиша Сериалы Маркус Сезоны Сезон 1

Маркус 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 5 марта 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Маркус»

В 1 сезоне сериала «Маркус» учительница английского языка Полина одна воспитывает маленького ребенка. Ее жизнь навсегда меняется после того, как она получает известие от воспитательницы детского сада о том, что мальчика кто-то похитил. Поиски ни к чему не приводят, молодая мать безутешна. Однако спустя 5 лет просмотр одного из телеканалов возвращает Полине надежду. В толпе на рижской площади она случайно замечает лицо своего сына. Женщина обращается за содействием к бывшему работнику спецслужб Денису Денисову. Вместе они выходят на след преступной сети, которая крадет детей и продает их иностранцам.

Рейтинг сериала

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7.1 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Маркус» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
5 марта 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
5 марта 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
5 марта 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
5 марта 2022
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
5 марта 2022
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
5 марта 2022
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
5 марта 2022
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
5 марта 2022
График выхода всех сериалов
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