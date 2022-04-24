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The Baby 2022, season 1

The Baby season 1 poster
Kinoafisha TV Shows The Baby Seasons Season 1
The Baby
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 24 April 2022
Production year 2022
Number of episodes 8
Runtime 4 hours 24 minutes
"The Baby" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Малыш» в центре событий оказывается 38-летняя афроамериканка по имени Наташа. Ее отлаженная жизнь полностью меняется, когда у нее неожиданно появляется маленький ребенок. Сначала она пытается жить своей прежней жизнью, делать то, что ей хочется и в то время, в которое она привыкла. Но маленькое существо манипулирует ею, перекраивает ее жизнь по своему собственному сценарию, забирает всю энергию и силы. Наташа чувствует, что больше не принадлежит самой себе, и постепенно ее существование превращается в фильм ужасов. Героине предстоит разобраться с тем, что такое материнство для нее самой.

Series rating

6.2
Rate 13 votes
6.3 IMDb

"The Baby" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
The Arrival
Season 1 Episode 1
24 April 2022
The Seduction
Season 1 Episode 2
1 May 2022
The Bulldozer
Season 1 Episode 3
8 May 2022
The Mother
Season 1 Episode 4
15 May 2022
The Baby
Season 1 Episode 5
22 May 2022
The Rage
Season 1 Episode 6
29 May 2022
The Curse
Season 1 Episode 7
5 June 2022
The Possession
Season 1 Episode 8
12 June 2022
TV series release schedule
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