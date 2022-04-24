В 1 сезоне сериала «Малыш» в центре событий оказывается 38-летняя афроамериканка по имени Наташа. Ее отлаженная жизнь полностью меняется, когда у нее неожиданно появляется маленький ребенок. Сначала она пытается жить своей прежней жизнью, делать то, что ей хочется и в то время, в которое она привыкла. Но маленькое существо манипулирует ею, перекраивает ее жизнь по своему собственному сценарию, забирает всю энергию и силы. Наташа чувствует, что больше не принадлежит самой себе, и постепенно ее существование превращается в фильм ужасов. Героине предстоит разобраться с тем, что такое материнство для нее самой.