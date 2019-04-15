В 1 сезоне сериала «Ростов» действие происходит в 1920-е годы. Белогвардейцы сдают позиции в сражениях за Ростов и вынуждены отступить. В городе появляется знаменитый грабитель-рецидивист Иван Козырев. Когда-то он промышлял в Ростове, но теперь ситуация изменилась, и герой встал на сторону советского руководства и готов сделать все, чтобы пресечь разгул преступности в южном городе. Его назначают главой подразделения, специализирующегося на уголовных делах. Козырь следит за бандитской группировкой Медника, который совершил налет на городское банковское отделение.