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Ростов 2019, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Ростов
Киноафиша Сериалы Ростов Сезоны Сезон 1

Ростов 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 15 апреля 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 16
Продолжительность сезона 13 часов 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Ростов»

В 1 сезоне сериала «Ростов» действие происходит в 1920-е годы. Белогвардейцы сдают позиции в сражениях за Ростов и вынуждены отступить. В городе появляется знаменитый грабитель-рецидивист Иван Козырев. Когда-то он промышлял в Ростове, но теперь ситуация изменилась, и герой встал на сторону советского руководства и готов сделать все, чтобы пресечь разгул преступности в южном городе. Его назначают главой подразделения, специализирующегося на уголовных делах. Козырь следит за бандитской группировкой Медника, который совершил налет на городское банковское отделение.

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Список серий 1-го сезона сериала «Ростов» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
15 апреля 2019
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
15 апреля 2019
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
15 апреля 2019
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
16 апреля 2019
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
16 апреля 2019
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
16 апреля 2019
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
17 апреля 2019
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
17 апреля 2019
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
17 апреля 2019
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
18 апреля 2019
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
18 апреля 2019
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
18 апреля 2019
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
19 апреля 2019
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
19 апреля 2019
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
19 апреля 2019
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
19 апреля 2019
График выхода всех сериалов
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