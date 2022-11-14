В 1 сезоне сериала «Шифр-3» Вершинин привел Соню туда, где будет строится их будущий дом. В этот же день рабочие в бараке, который планируется снести, обнаружили мертвое тело, принадлежащее женщине. На место происшествия тут же выехала оперативная группа. Личность жертвы удалось опознать. Ею оказалась Тамара Артемьева. Сотрудников правоохранительных органов поразило, что на трупе осталось огромное количество дорогих ювелирных изделий. По словам экспертов, женщина умерла от истощения. Катя выясняет у специалистов, что некоторые из украшений похожи на работы знаменитого московского ювелира Протасова.