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Шифр 3 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Шифр 3
Киноафиша Сериалы Шифр 3 Сезоны Сезон 1

Шифр 3 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 ноября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 16
Продолжительность сезона 13 часов 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Шифр 3»

В 1 сезоне сериала «Шифр-3» Вершинин привел Соню туда, где будет строится их будущий дом. В этот же день рабочие в бараке, который планируется снести, обнаружили мертвое тело, принадлежащее женщине. На место происшествия тут же выехала оперативная группа. Личность жертвы удалось опознать. Ею оказалась Тамара Артемьева. Сотрудников правоохранительных органов поразило, что на трупе осталось огромное количество дорогих ювелирных изделий. По словам экспертов, женщина умерла от истощения. Катя выясняет у специалистов, что некоторые из украшений похожи на работы знаменитого московского ювелира Протасова. 

Рейтинг сериала

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6.7 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Шифр 3» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
14 ноября 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
15 ноября 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
16 ноября 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
17 ноября 2022
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
21 ноября 2022
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
22 ноября 2022
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
23 ноября 2022
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
24 ноября 2022
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
28 ноября 2022
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
29 ноября 2022
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
30 ноября 2022
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
1 декабря 2022
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
5 декабря 2022
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
6 декабря 2022
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
7 декабря 2022
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
8 декабря 2022
График выхода всех сериалов
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